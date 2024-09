Messi diventa produttore televisivo con 525 Rosario: di cosa si occuperà

Messi, le ambizioni con la sua società di produzione

Messi e la sua famiglia saranno supervisori diretti di "525 Rosario", che punta a diventare un riferimento nel settore dell'intrattenimento. Il nome scelto è, chiaramente, un omaggio alla città natale di Leo Messi, che lavorerà in collaborazione con la Smuggler Entertainment. La stessa azienda che si è occupata di importanti produzioni che ripercorrono la sua carriera del grande calciatore come "Messi's World Cup: The Rise of a Legend" e "Messi Meets America".

Messi entusiasta: "Sono molto motivato"

Leo è entusiasta di questa nuova avventura fuori dal campo: "Avere l'opportunità di espandere il progetto che abbiamo creato con Smuggler Entertainment per creare contenuti ed esperienze su scala globale è qualcosa che mi motiva davvero". "525 Rosario" ha uffici a Miami e Los Angeles.