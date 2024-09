I Friedkin comprano l'Everton: è ufficiale. Cosa succede alla Roma

Everton ai Friedkin, il comunicato integrale

Queste le parole del comunicato con cui i Friedkin hanno annunciato l’accordo: “Blue Heaven Holdings e The Friedkin Group confermano di aver raggiunto un accordo sui termini della vendita della partecipazione di maggioranza di Blue Heaven Holdings nell'Everton Football Club. La transazione è soggetta all'approvazione normativa, anche da parte della Premier League, della Football Association e della Financial Conduct Authority. Un portavoce di The Friedkin Group ha detto: "Siamo lieti di aver raggiunto un accordo per diventare custodi di questa iconica squadra di calcio. Ci concentriamo sull'assicurare le approvazioni necessarie per completare la transazione. Non vediamo l'ora di fornire stabilità al club e condividere la nostra visione per il suo futuro, incluso il completamento del nuovo stadio Everton a Bramley-Moore Dock". Parole che richiamano alla mente quelle utilizzate spesso dai Friedkin in merito alla Roma, soprattutto quando si parla di essere “custodi”.

I Friedkin comprano l’Everton, cosa succede alla Roma

Dall'Inghilterra si parla di un piano di investimento da circa 600 milioni di euro. Adesso, però, tutti si chiedono cosa succederà alla Roma. La proprietà ha sempre assicurato stabilità e ufficiosamente ha fatto sapere che l’eventuale acquisto dell’Everton non avrebbe pregiudicato l’impegno con la Roma ma sarà davvero così? Considerando quanto successo nell’ultima settimana (esonero di De Rossi, dimissioni della Ceo Souloukou) l’ansia dei romanisti è comprensibile.