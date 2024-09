Carabao Cup: vola il Chelsea, vittorie con brivido per City e Leicester

Quattro gare stasera valide per il terzo turno della Carabao Cup , la Coppa di Lega inglese: vincono tutte le squadre di Premier League, ma solamente il Chelsea lo fa agevolmente. Più sofferti i successi di Manchester City, Aston Villa e Leicester.

Manita Maresca, brivido Guardiola

Con la tripletta del francese Nkunku, corredata da un'autorete e dal gol di Pedro Neto, il Chelsea di Enzo Maresca travolge 5-0 a Stamford Bridge il malcapitato Barrow. All'Ettihad sembra tutto facile per il City, che si porta subito avanti sul Watford grazie alla rete di Doku e che raddoppia prima dell'intervallo con Nunes. Il gol di Ince all'86' riaccende però gli ospiti, con la squadra di Guardiola costretta a stringere i denti fino alla fine. Stesso punteggio, 2-1, e stessa dinamica per l'Aston Villa, che va avanti sul campo del Wycombe con le reti di Buendia e Duran, prima di soffrire nel finale con il gol di Koné che accorcia le distanze per i padroni di casa. Solamente ai rigori, infine, il successo del Leicester sul Walsall.