Carabao Cup, Arsenal travolgente. Liverpool show: Chiesa esalta Anfield

Arsenal e Liverpool staccano il pass per gli ottavi di finale della Carabao Cup . I Gunners di Calafiori travolgono 5-1 il Bolton , squadra che milita in League One (terza serie inglese). Stesso risultato per i Reds che surclassano in rimonta il West Ham , trascinati da Diogo Jota e Gakpo e da una buona prova di Federico Chiesa : esordio dal 1' con assist per l' ex Juve .

Arsenal sul velluto, Porter nella storia

Arteta lancia titolare il baby portiere Jack Porter: a 16 anni e 72 giorni, il classe 2008 diventa il giocatore più giovane di sempre a debuttare con la maglia dell'Arsenal. Battuto il record che apparteneva all'attuale allenatore del Como, Cesc Fabregas, che aveva esordito con Arsene Wenger in panchina a 16 anni e 177 giorni nel 2003/04 proprio in Coppa di Lega. Inizio match aggressivo dei Gunners che fanno la partita come da copione e passano in vantaggio al 16' con Rice. I padroni di casa premono sull'acceleratore e raddoppiano al 37' con Nwaneri su assist di Sterling. Il classe 2007 è scatenato e sigla la sua personale doppietta al 49'. Il Bolton accorcia le distanze al 53' con Collins ma l'Arsenal è spietato: al 64' arriva il poker di Sterling (primo gol con i Gunners), al 77' Havertz cala la manita. Seconda partita consecutiva da titolare dopo il gol al Manchester City per Riccardo Calafiori, ammonito al 34' e sostituito al 70'.

Arsenal-Bolton 5-1 cronaca, tabellino e statistiche

Chiesa incanta Anfield: Liverpool show

Sfida di prestigio ad Anfield Road tra i Reds di Slot e gli Hammers di Lopetegui che passano in vantaggio al 21' grazie alla sfortunata deviazione nella propria porta di Quansah. Il Liverpool non ci sta e ristabilisce l'equilibrio al 25' con il gol di Diogo Jota su assist di un convincente Federico Chiesa, alla prima da titolare (59' in campo per l'ex Juve) con la maglia degli inglesi. Il portoghese si ripete nella ripresa, al 49', siglando la sua personale doppietta imbeccato da Jones. Liverpool scatenato nel finale: al 74' arriva il gol del solito Salah, al quarto centro stagionale in tutte le competizioni, poi ci pensa Gakpo con una spettacolare doppietta (90' e 93') a fissare il punteggio sul definitivo 5-1.

Liverpool-West Ham 5-1: cronaca, tabellino e statistiche