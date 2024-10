Deschamps apre a Pogba: "L'ho sentito al telefono, si riaccende la luce"

Paul Pogba verso un possibile ritorno nella nazionale francese? Non è un'ipotesi da escludere, soprattutto considerando le parole rilasciate dal commissario tecnico Didier Deschamps nel corso di un'intervista rilasciata sul sito della FFF. In seguito all'ufficialità della riduzione della squalifica per doping per il centrocampista della Juve, Deschamps ha commentato : "Una luce che si accende di nuovo".

"Ho parlato a lungo con lui: una notizia eccellente"

"Ci saranno dei passi da fare, ma il fatto che potrà giocare di nuovo da marzo è una notizia eccellente", ha dichiarato Didier Deschamps, che ha poi aggiunto: "Ho parlato a lungo con lui al telefono, come avevo fatto spesso durante questo periodo, che è stato molto complicato". Con la maglia della Francia, con la quale si è laureato campione del mondo nel 2018, Pogba è sceso in campo in 91 occasioni, segnando 11 gol. L'ultima partita risale al 29 marzo 2022, nella vittoria contro il Sudafrica in amichevole. Ma adesso, una nuova luce per "il polpo" sembra essersi illuminata.