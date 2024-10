Rooney snobba Kane e Bellingham: "Il migliore dell'Inghilterra? Ecco chi è"

Il migliore secondo Rooney

"Chi è la stella della nazionale inglese odierna? Per me Phil Foden - le parole di Rooney a TalkSport - so che non sta giocando molto in questa stagione nel Manchester City, ma Foden, quando è al meglio, è il miglior giocatore che l'Inghilterra abbia. Cole Palmer è stato sensazionale da quando è passato al Chelsea e vediamo tutto quello di buono che sta facendo Jude Bellingham nel Real Madrid, ma per me Phil Foden è unico, mi piace molto vederlo giocare".