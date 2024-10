Italia, Calafiori: "Voglio fare la storia. Sui paragoni..."

"Leader? Non sono uno che parla troppo"

Calafiori si è imposto in nazionale grazie alle buone prestazioni nel corso di Euro2024. Con sole 6 presenze in maglia azzurra, il difensore dell'Arsenal sembra già un punto fermo: "Leadership? Non sono uno che parla troppo: preferisco dimostrare con il gioco. Voglio essere leader per come vado sul pallone o in contrasto, sempre determinato. Credo che già mi riconoscano questo status". Una crescita sostanziale, dall'arrivo a Bologna nell'estate del 2023 all'imposizione in Premier League, con alcuna intenzione di fermarsi: "Ho sudato abbastanza per raggiungere cosa ho ottenuto l'anno scorso. Spero che sia solo l'inizio: ho tanta determinazione per fare ancora meglio".