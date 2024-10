Baldock, compagni della Grecia in lacrime dopo la partita: omaggio da brividi

Calcio greco in lutto per la prematura scomparsa di George Baldock , 31enne trovato morto nella piscina della sua abitazione due giorni fa . Emozionante l'omaggio della nazionale ellenica nella serata di ieri, in occasione della prima storica vittoria contro l' Inghilterra a Wembley .

L'omaggio della nazionale greca a George Baldock

Tutta l'emozione dei calciatori e dello staff della nazionale greca per il clamoroso successo maturato a Wembley e, soprattutto, per il ricordo del compianto George Baldock, calciatore di 31 anni trovato morto nella sua piscina, per cause ancora da accertare. Il ragazzo, del resto, non aveva alcun problema di salute. I suoi ex compagni hanno deciso di omaggiarlo così, su uno dei campi più celebri della storia del calcio, alzando al cielo la maglietta con il numero 2, indossata da Baldock negli ultimi impegni con la Grecia.