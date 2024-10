Tuchel ct dell'Inghilterra: il commovente messaggio del Principe William

Il Principe William ha espresso tutto il suo entusiasmo per l'annuncio del nuovo allenatore dell'Inghilterra. Il marito di Kate Middleton, da sempre grande appassionato di calcio, è andato su X (ex Twitter) per incoraggiare l'ex allenatore del Chelsea, Thomas Tuchel, che ha firmato un contratto di 18 mesi per allenare la Nazionale inglese. "Tempi entusiasmanti per l'Inghilterra, con una generazione di giocatori talentuosi e un nuovo allenatore alla guida. Thomas, ti auguriamo buona fortuna, siamo tutti con te!", ha commentato l'erede al trono aggiungendo al termine del post la lettera W, che simboleggia che ha scritto di proprio pugno quel messaggio.