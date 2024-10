"Mbappé ha avuto un rapporto consensuale"

STOCCOLMA (Svezia) - Emergono nuovi dettagli sulla serata di Kylian Mbappé in Svezia. Oggi, in Francia, Le Parisien ha rivelato che il capitano dei Bleus, assente negli ultimi 2 incontri di Nations League, ha avuto una relazione sessuale, che lui considera consensuale, con una giovane donna nella notte tra il 10 e l’11 ottobre. Il fuoriclasse del Real Madrid aveva avuto due giorni di permesso dai Blancos e insieme al suo ex compagno al Psg, Nordi Mukiele (ora al Bayer Leverkusen), ha deciso di tascorrere alcune ore a Stoccolma, scortato da un assistente e da un bodyguard, per l’occasione quello del fratello minore Ethan, centrocampista del Lilla, visto che il suo personale si stava godendo il giorno libero. La serata l’hanno trascorsa al ‘V’, un nightclub tra i più esclusivi e riservati della capitale svedese. Solo dopo, sarebbe avvenuto il fatto di cui si parla da giorni in Svezia e in Francia, molto meno a Madrid, dove la stampa locale sta provando a tutelare il più possibile l’immagine del calciatore, inevitabilmente danneggiata dalle notizie provenienti dalla Scandinavia.