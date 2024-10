"Il calcio inglese sta per accogliere Rihanna": l'ipotesi dei media inglesi

Il mondo dello spettacolo pazzo per il calcio. Avevano dato il via al trend i due attori di Hollywood Ryan Reynolds e Rob McElhenney con l'acquisizione del del Wrexham nel 2020. Tendenza che è arrivata anche in Italia: basta vedere gli spalti nell'ultima partita del Como con Andrew Garfield e Hugh Grant . Ora il fenomeno sembra si stia espandendo anche nel mondo della musica.

"Rihanna a vedere la Serie D inglese? Ecco perchè potrebbe accadere"

Stando a quanto riportato dal Sun e da vari media inglesi, il fidanzato di Rihanna, il rapper statunitense Asap Rocky, starebbe per acquistare il Tranmere Rovers, squadra che milita nella quarta divisione inglese. L'artista di New York infatti sarebbe tra gli investitori che stanno rilevando le quote del club inglese. Acquirenti riuniti da Joe Tacopina, avvocato di Donald Trump e Asap Rocky e soprattuto conoscenza del calcio italiano. Prima vicepresidente della Roma, poi presidente del Bologna, azionista di riferimento del Venezia e oggi presidente della Spal. Ora è pronto a una nuova avventura nel mondo del calcio, e chissà che non si porti Rihanna a vedere una partita di Serie D inglese.