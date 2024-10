Kroos sul ritiro: "È stato più difficile annunciarlo ad Ancelotti che a mia moglie"

Kroos: "Ritiro? Non è stato facile dirlo ad Ancelotti"

Queste le sue parole a Marca: "Ritiro? La verità è che per mia moglie non è stato difficile, perché è stata una decisione condivisa. A casa non è stata una sorpresa, perché abbiamo passato mesi a parlare di questo. Mia moglie era felice di avermi a casa di più. È stato più difficile dirlo a mio figlio maggiore, perché sapevo quanto gli piaceva guardarmi in TV e allo stadio. Ha vissuto tante cose, mi ha visto giocare quattro finali di Champions League e non lo dimenticherà! Ed è stato molto difficile per me dirlo a Carlo, perché si aspettava che continuassi e perché avevamo e abbiamo un ottimo rapporto. È stato il mio primo allenatore qui e non è stato facile dirglielo, ma nella vita tutto ha una fine. Non è stato facile. Sapevo che non si sarebbe arrabbiato, ma sarebbe stato un po' triste. Anche per me non è stato un momento facile, perché qualcosa di molto speciale stava per finire".