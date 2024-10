"Mourinho alloggia qui: hotel extralusso a Istanbul. E per cena..."

Il trattamento riservato a Mourinho in Turchia è davvero Special, da re. Del resto José è abituato, in tutti i club dove ha allenato ha sempre lasciato un ricordo unico. E lo stesso sta facendo ad Istanbul, al Fenerbahce , dove i tifosi già lo adorano: da quando è arrivato ha sempre ricevuto un'attenzione e un affetto particolari, anche per quanto riguarda la vita extra campo.

L'hotel di Mourinho a Istanbul

In città Mourinho viene trattato con i guanti, da vero re appunto. Il tabloid inglese "The Sun" ha mostrato le foto del fantastico hotel dove José alloggerebbe a Istanbul, un Four Season con camere da circa 1200 euro a notte e una doppia piscina, scoperta e coperta, dove l'ex tecnico della Roma amerebbe rilassarsi. L'ex palazzo a cinque stelle sorge sulle rive dello Stretto del Bosforo e vanta una vista mozzafiato. Secondo il Sun, Mourinho ogni sera ordinerebbe la stessa cosa per cena: zuppa di pollo, pizza margherita e gelato, il tutto accompagnato da acqua frizzante.