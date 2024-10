Paura in Germania: un gruppo di uomini mascherati attacca un treno di tifosi

Attaccato un treno con a bordo centinaia di tifosi. E' accaduto in Germania, precisamente tra Berlino e Rostock, nella giornata di sabato 26 ottobre. Un treno speciale, con a bordo molti tifosi del Rot-Weiss Essen, intenti a seguire la loro squadra nella partita di terza divisione contro il Rostock, è stato prima bloccato, quindi un gruppo di uomini mascherati sono giunti, rompendo i finiestrini e sviluppando degli scontri. Al momento le indagini sono in corso, e la polizia non ha confermato se gli aggressori fossero dei tifosi della squadra avversaria.