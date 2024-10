Mls, è morto il portiere del Philadelphia Union. Il club: "Siamo sconvolti"

Mls in lutto per la morte di Holden Trent, portiere del Philadelphia Union trovato senza vita per cause ancora da accertare. L'estremo difensore, 25 anni, era stato ricoverato nelle ultime ore nel reparto di terapia intensiva del principale ospedale della città. Nel comunicato ufficiale emesso dal club, tutto il dolore di familiari, amici e compagni.