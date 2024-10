Osimhen segna e spinge il Galatasaray: 2-1 al Besiktas di Immobile

Galatasaray-Nesiktas 2-1: Osimhen in gol, Immobile ko

La sfida è terminata 2-1 per i padroni di casa, che tra i titolari hanno schierato altri 'italiani' come il portiere Muslera, il regista Torreira e Icardi, schierato davanti in coppia proprio con Osimhen che dopo il vantaggio firmato in avvio dal colombiano Davinson Sanchez (13') ha raddoppiato al 67' ed è stato sostituito nel finale dall'altro ex napoletano Mertens. Tra gli ospiti a secco Immobile e non è bastato a evitare il ko la rete segnata nel recupero da Muci (94') su assist dell'azzurrino Ndour. Con questo ko il Besiktas scivola a -8 dal Galatasaray primo della classifica, che ha però giocato una gara in più.