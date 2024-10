Klopp contro Ramos: "È davvero un bravo ragazzo? Non ci credo"

Klopp attacca Ramos: le sue parole

Klopp è tornato a parlarne nel podcast dell'ex compagno di Ramos al Real Toni Kroos. Queste le sue parole a Einfach mal Lupen: "Il signor Sergio Ramos è davvero un bravo ragazzo? Mi riesce difficile crederci. Non è il mio giocatore preferito, ma non importa. Quell'azione è stata brutale. Naturalmente, non può sapere che a Salah gli dava fastidio la spalla, ma sappiamo tutti che ha accettato la cosa molto felicemente. Non potrei mai capire questa mentalità, non ho mai avuto giocatori del genere e, quando c'erano, facevo in modo che andassero via".