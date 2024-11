Mourinho, il siparietto social dopo il colpo in allenamento

Mourinho "rassicura" dopo il colpo in allenamento

Infatti ha pubblicato nelle storie del suo profilo Instagram una foto di lui che mostra a Yuksek i "danni" che ha fatto al piede dell'allenatore. Mourinho inoltre ha scritto: "All good Isma, ready for Sunday", "tutto bene Isma, pronto per domenica". Il Fenerbahce giocherà in trasferta contro il Trabzonspor e serviranno i tre punti per tenere il passo del Galatasaray capolista.