Neville attacca Vinicius: "Non partecipare alla cerimonia del Pallone d'Oro è stata una mancanza di classe"

La cerimonia del Pallone d'Oro continua a far discutere e, soprattutto, la decisione del Real Madrid di non presentarsi a Parigi per la mancata vittoria di Vinicius . Un comportamento che non ha fatto piacere a tanti, specialmente a Gary Neville.

Neville critica Vinicius: le parole

Queste le sue parole al podcast It's Called Soccer: “Pallone d'Oro? Abbiamo assistito a un boicottaggio dove figure chiave del Real Madrid hanno scelto di non partecipare. Vinicius è un talento straordinario, ma cercare di oscurare i successi degli altri è, per me, niente meno che una mancanza di classe. Sono piuttosto offeso dalla reazione di Vinicius Jr. Capisco la delusione dei tifosi di Madrid e del Brasile perché è un talento fenomenale. Tuttavia, disprezzare Rodri in questo modo è semplicemente inaccettabile. Rodri non è solo un giocatore eccezionale, ma è stato fondamentale sia per il club che per la nazionale durante un grande torneo. È il genere di giocatore che il mondo del calcio dovrebbe supportare. Parliamo spesso di una mancanza di forte leadership nelle squadre di oggi, e Rodri esemplifica quella qualità. La sua coerenza e le sue prestazioni di alto livello sono straordinarie”.