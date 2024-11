Segna dopo solo 4 secondi: gol da record a San Marino

Osayande, attaccante della Libertas, club che milita nel campionato di San Marino, ha segnato un gol dopo soli 4 secondi e 7 centesimi dal calcio d'inizio, sfiorando il record mondiale. Subito dopo il tocco del compagno che ha dato il via alla gara, ha tirato direttamente in porta, portando la sua squadra in vantaggio.