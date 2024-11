Aggredì un arbitro con un pugno al volto: arrestato ex presidente in Turchia

L'ex presidente dell' Ankaragücü è stato condannato al carcere per l' aggressione all'arbitro Meler . Il tribunale ha inflitto una condanna a tre anni e sette mesi a Faruk Koca per lesioni personali intenzionali. Lo riferisce l'agenzia di stampa statale Anadolu . Koca è stato inoltre condannato a sei mesi di carcere per minacce e a un'ulteriore condanna a cinque mesi di carcere con sospensione della pena per un altro reato. Sono state, inoltre, inflitte condanne a tre altre persone coinvolte nell'incidente.

Cosa era accaduto di Ankaragücü-Rizespor

I fatti risalgono al dicembre del 2023, in occasione della partita tra MKE Ankaragücü e Çaykur Rizespor. Dopo l'iniziale vantaggio siglato da Marutan nel primo tempo, l'Ankaragucu era rimasto in dieci per quasi tutta la ripresa in seguito all'espulsione di Sowe al 50', subendo il gol del pareggio in pieno recupero. La rete del definitivo 1-1 aveva mandato su tutte le furie il presidente della squadra di casa che, al termine della partita, era entrato in campo dirigendosi verso il direttore di gara, lo aveva poi colpito con un violento pugno al volto e gli aveva causato una frattura vicino all'occhio. L'episodio aveva scatenato una serie di reazioni: particolarmente dura quella di Pierluigi Collina. Il campionato turco era stato momentaneamente sospeso.