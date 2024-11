Falcao, gol storico: è il miglior marcatore colombiano di sempre

Radamel Falcao miglior marcatore colombiano della storia

Serata speciale per Radamel Falcao, a segno per la 347esima volta tra i professionisti. Gol storico, che consente all'ex attaccante di Monaco e Porto di diventare il miglior marcatore della storia del calcio colombiano. Superato anche Victor Hugo Aristizabal, che ha giocato per Atlético Nacional, Valencia, Sao Paulo e Cruzeiro. "Sì, sì, sì, sì! Il Tigre è il più grande marcatore della storia!", parola di Dimayor, l'organo di governo del calcio colombiano. A 38 anni, del resto, continua a togliersi soddisfazioni in patria con i colori della sua squadra del cuore, con cui vorrebbe chiudere questa straordinaria carriera.