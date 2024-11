Ronaldo al Fenerbahce? Mourinho smentisce: "Qui può venire a mangiare nel mio hotel"

Cristiano Ronaldo non si trasferirà al Fenerbahce. A chiudere le voci di mercato su un possibile approdo di CR7 in Turcha è stato proprio José Mourinho. In conferenza stampa, lo Special One ha voluto subito porre fine ai rumors relativi al connazionale: "Chi dice che giocherà per il Fenerbahce, o non sa cosa stanno scrivendo o è contento delle notizie ridicole che sta diffondendo".