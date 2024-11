Inter Miami, Suarez rinnova per un'altra stagione: "Sono molto felice"

Dopo aver segnato venticinque gol nella sua prima stagione in MLS, Luis Suarez ha rinnovato il suo contratto per un altro anno con l'Inter Miami. Lo ha annunciato lo stesso club statunitense: "Trovato l'accordo con il leggendario attaccante e miglior marcatore della squadra del 2024, Luis Suarez per un'estensione del contratto fino alla stagione 2025 della Major League Soccer".