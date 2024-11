Ihattaren, incubo finito: torna al gol e scoppia in lacrime

Juve , Sampdoria, Jong Ajax, Slavia Praga e Waalwijk: queste le squadre che Mohamed Ihattaren ha girato da quando nel 2019 era stato inserito dalla Uefa nella lista dei 50 giovani più promettenti. Cinque squadre, tre anni e appena dodici presenze in totale . In mezzo tanti problemi . Ora però, l'incubo sembra finito per l'olandese di origini marocchine.

Ihattaren torna a segnare dopo tre anni

A settembre ha firmato da svincolato con il Waalwijk, squadra della massima divisione olandese. Sette presenze finora per il giocatore tra campionato e coppa nazionale: ha trovato una certa continuità, specialmente da subentrato. Come accaduto nella sfida contro l'Heerenven. Entra a mezz'ora dalla fine con la squadra in svantaggio, al 91' si prende la responsabilità del rigore decisivo per il pareggio e non sbaglia. Ihattaren dedica al gol a sua madre e nell'intervista post partita scoppia a piangere: "Questo è per mia madre. Ogni mattina c'è la colazione pronta. Tanto amore. Lei sa cosa ho dovuto passare".