Trabzonspor-Kasimpasa, l'assurdo rigore dato con il Var in Turchia

Turchia, rigore assurdo concesso in Trabzonspor-Kasimpasa

Il Trabzonspor era sotto per 1-0 dopo che Cafu aveva segnato un altro penalty. Intorno al 75', nell'area di rigore del Kasimpasa va a terra il centrocampista del Trabzonspor Enis Destan per una leggerissima colluttazione con Kevin Rodrigues. Il difensore aveva semplicemente staccato dalle sue braccia l'avversario con un gesto che si fa svariate volte in situazioni di palla inattiva. Vedendo il giocatore a terra, l'arbitro viene richiamato al monitor e analizzando al Var la scena assurda decide di concedere comunque il calcio di rigore. Penalty che poi verrà segnato da Banza e la sfida finirà 2-2.