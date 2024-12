Immobile, gol 'fantasma' e vittoria nel derby: 1-0 al Fenerbahce di Mourinho e Dzeko

Immobile vince il derby con Mourinho e Dzeko

Decisivo al 73' l'ex capitano della Lazio, che sul cross di Oxlade-Chamberlain fa un movimento per liberarsi della marcatura e andare a colpire di tacco: Immobile non sembra toccare il pallone, ma festeggia il gol come suo. Al di là della paternità della rete comunque è stato anche il suo movimento a ingannare il portiere ospite e quello che contava era vincere per la squadra di Topraktepe (in dieci nel finale per un doppio giallo a Gedson Fernandes al 96'), ora al quarto posto in classifica con 25 punti e a -10 dalla vetta occupata dal Galatasaray (ancora a +3 sulla squadra di Mourinho, ma con una partita giocata in meno).