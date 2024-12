Mbappé assolto per violenza sessuale. Il giudice in Svezia: "Prove insufficienti"

STOCCOLMA (Svezia) - Tanto rumore per nulla. Infatti, è stata chiusa in Svezia l'indagine sulle accuse di violenza sessuale nei confronti di Kylian Mbappé. La stella del calcio mondiale era sospettata di stupro e di due casi di molestie sessuali avvenuti in un hotel nel centro di Stoccolma il 10 ottobre scorso, ma la pubblica ministero Marina Chirakova ha affermato che "le prove non erano sufficienti". Lo riporta il quotidiano svedese Aftonbladet che conferma le indiscrezioni uscite poche settimane fa sul quotidiano francese Le Parisien.