Barcellona ko, Rudiger festeggia senza freni: il video diventa virale

Li ha fatti infuriare davvero i tifosi del Barecellona Antonio Rudiger. Il difensore del Real Madrid era insieme al compagno David Alaba a Monaco di Baviera, per assistere alle finali della Icon League dell'altro ex Real Toni Kroos, quando avrebbe appreso tramite un'applicazione sullo smartphone della sconfitta dei rivali del Barca in casa contro il Leganes. Beccato dalle telecamere, si vede chiaramente il tedesco mostrare il risultato dal cellulare e ridersela, concedendosi una reazione di sfrenata gioia. L'ex Roma è noto per espressioni come questa, ma stavolta i sostenitori e i giocatori blaugrana se la potrebbero appuntare.