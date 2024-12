Il gesto di Modric di cui tutti stanno parlando: Mbappé quasi non ci crede

Il gesto di Modric diventa virale: Mbappé quasi non ci crede

All'età di 39 anni, Luka Modric si è tolto la soddisfazione di alzare un altro trofeo da capitano del Real Madrid. Questa volta, si trattava della "vecchia" Coppa Intercontinentale, tornata alla denominazione originale dopo l'arrivo del nuovo Mondiale per Club, che partirà la prossima estate negli Stati Uniti. Blancos troppo forti per i messicani del Pachuca, battuti 3-0 grazie ai gol di Mbappé, Rodrygo e Vinicius Jr. Poi, la cerimonia di premiazione e i sorrisi dei calciatori di Carlo Ancelotti. Modric, entrato in campo per l'ultimo terzo di gara, ha alzato la coppa sotto il cielo di Losail, prima di girarsi verso Kylian Mbappé e consegnargli l'ambito trofeo. Inizialmente, però, la stella francese non si era accorta dello splendido gesto del croato, che avrebbe anche potuto rivolgersi ad uno dei veterani dello spogliatoio. Generazioni a confronto e una scena diventata inevitabilmente virale sul web, con i due fuoriclasse che hanno esultato insieme per l'ultima coppa del 2024.