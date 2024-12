Klopp sugli sci: le vacanze prima del nuovo incarico con la Red Bull

A pochi mesi dall'addio al Liverpool , Jurgen Klopp sta per iniziare la sua nuova avventura da Head of Global Soccer della Red Bull , azienda austriaca che ha scelto di puntare sulle idee e sulla visione dell'ex manager dei Reds. Intanto, l'ex allenatore del Borussia Dortmund si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza in montagna , sugli sci.

Klopp si diverte sugli sci prima di iniziare l'avventura con la Red Bull

"Panorami incredibili e momenti fantastici", quel che serve prima di intraprendere una nuova stimolante avventura. Parola di Jurgen Klopp, che sui suoi canali social ufficiali ha raccontato come sta trascorrendo gli ultimi giorni di vacanza, tra montagne, relax e sorrisi. L'ex manager del Liverpool si trova proprio in Austria, non lontano dalla sede della Red Bull, della quale è diventato ufficialmente Head of Global Soccer. Il tedesco, a partire dal 1° gennaio 2025, supervisionerà la rete internazionale di club calcistici appartenenti alla compagnia che produce bevande energetiche e fornirà loro una visione strategica, supportando i singoli direttori sportivi. Inoltre, l'ex Mainz seguirà le operazioni di scouting globale dell'organizzazione e contribuirà alla formazione e allo sviluppo degli allenatori, mettendo a disposizione la sua straordinaria esperienza.