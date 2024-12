Mourinho mantiene la promessa: di nuovo in campo con il Fenerbahce

ISTANBUL (Turchia) - Nonostante non sia più un ragazzino, José Mourinho si conferma lo "Special One" anche dopo un intervento chirurgico. L'ex allenatore della Roma, che il 21 dicembre aveva annunciato di doversi operare, è già tornato alla guida del suo Fenerbahçe come aveva promesso: "Non ho mai perso una seduta di allenamento in 25 anni e non intendo iniziare ora", aveva scritto su Instagram il 22 dicembre, per fermare sul nascere le voci di un malanno più fastidioso di quando non fosse realmente.