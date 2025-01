Mourinho, capodanno al lavoro con auguri social. E tornano le ciabatte

Non c'è sosta per José Mourinho. Il 2025 è appena iniziato, ma per lo Special One non c'è tempo da perdere. In vista della prossima partita del suo Fenerbahce, in programma domenica 5 gennaio alle 17 contro l'Hatayspor, ha il tecnico portoghese ha così postato un breve video sul suo account Instagram. Pochi secondi che lo documentano con le ciabatte del Fenerbahce, davanti a un maxischermo, intento a studiare i prossimi avversari. Un'immagine che ha ricordato quando in tempi di mercato, con la Roma, postava scatti delle sue calzature. Nell'inquadratura fanno capolino una lavagna e un altro schermo con i giocatori disposti per schieramento: la solita cura maniacale dei dettagli.