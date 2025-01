Neymar, l'annuncio incredibile di una squadra di Serie B brasiliana. Ma è tutto falso

Per un'ora i tifosi del Curitiba hanno vissuto un sogno : l'ingaggio di Neymar , il miglior marcatore di sempre della nazionale verdeoro. Un annuncio che ha sorpreso tutti apparso sul sito ufficiale della squadra di Serie B brasiliana, in cui veniva spiegato anche che l'ex Psg sarebbe arrivato a luglio 2025, una volta scaduto il contratto con gli arabi dell' Al Hilal. Purtroppo per i tifosi si è rivelato tutto troppo bello per essere vero.

Neymar, il Curitiba smentisce tutto

Un'illusione di breve durata: con la stessa rapidità con cui la notizia era spuntata, è stato lo stesso Curitiba a smentire, spiegando che sia stato tutto opera di un hacker e che adesso il club è tornato ad avere il controllo del suo sito. La squadra brasiliana ha chiarito che al momento l'ipotesi di vedere Neymar al Curitiba resta una fantasia, lasciando poche speranze ai tifosi illusi dal falso annuncio. Rimane il dilemma sul futuro di O'Ney, che all'Al Hilal non ha mai fatto vedere quello di cui è capace (nonostante il contratto a cifre faraoniche) a causa di diversi infortuni. Il ritorno in Brasile in estate sembra in effetti uno scenario realistico, ma probabilmente non al Curitiba.