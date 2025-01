Mourinho scatenato in Turchia: "Perché avete paura a dirlo?"

ISTANBUL (TURCHIA) - È un José Mourinho scatenato quello che si è presentato ai microfoni nel post-partita di Fenerbahce-Hatayspor , match valevole per la 18esima giornata di Superlig turca, vinto 2-1 dai 'canarini gialli'. Al termine del match, in mixed zone, lo Special One si è letteralmente scagliato contro i giornalisti che gli chiedevano un commento sulla prestazione dei suoi che hanno conquistato i tre punti grazie alla doppietta di En-Nesyri.

Mourinho scatenato in Turchia: "Perché hai paura di dirlo?"

L'ex tecnico, tra le altre, di Inter e Roma, si è presentato in mixed zone nel post-partita. "Una vittoria importante che vi permette di restare a -8 dalla capolista Galatasaray", sottolinea il giornalista. Una frase che scatena l'ira di Mourinho che tuona: "Perché avete paura di dire la verità?". Mourinho poi rincara la dose: "Di che cosa avete paura in questo Paese?". Lo Special One si riferisce al potere, secondo il suo punto di vista, del Galatasaray e dei calci di rigore che vengono concessi alla squadra di Okan Buruk. Episodi che avrebbero consentito ai rivali del Fenerbahce di volare a quota 47 punti in classifica, contro i 39 dei 'canarini gialli' di Mou. Un postpartita infuocato e destinato, quando c'è lo Special One di mezzo, a far discutere.