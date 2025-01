Var, clamorosa sperimentazione in Inghilterra: si parte con Arsenal-Newcastle

LONDRA (INGHILTERRA) - Una grande novità riguardante il Var verrà sperimentata in occasione di Arsenal-Newcastle, semifinale di Carabao Cup in programma nella serata di oggi (7 gennaio, ore 21 italiane).

Var, la sperimentazione in Carabao Cup

Per la prima volta nel calcio inglese infatti, durante il match dell'Emirates Stadium le decisioni prese al Var dalla squadra arbitrale verranno comunicate direttamente agli spettatori presenti sugli spalti, gli arbitri utilizzeranno il sistema di diffusione sonora dell'Emirates Stadium per annunciare le decisioni prese in seguito alla revisione video. Nella Premier League tali decisioni vengono comunicate ai tifosi tramite i grandi schermi o il sistema Pa. Con questo nuovo sistema invece, l'arbitro comunicherà la sua decisione finale direttamente al pubblico dopo aver esaminato un episodio sul monitor a bordo campo.