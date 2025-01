Tocco di mano di Osimhen, il Fenerbahce di Mourinho si infuria: bufera in Turchia

ROMA - Il Galatasaray vince ancora e allunga in classifica. Battuto 2-1 il Basaksehir con la doppietta di Yilmaz. Gol con polemiche arbitrali. Nel mirino è finito soprattutto un tocco di mano di Osimhen non segnalato dall’arbitro e dal Var nell’azione del primo gol della squadra di Buruk. Polemiche a non finire, ma intanto il Galatasaray allunga in classifica.