Mourinho fenomeno anche al curling da tavolo. E studia già il Lione

José Mourinho, tra calcio e relax . A quattro giorni dalla sfida di campionato contro l'Adana Demirspor, lo Special One si gode la sede del Fenerbahce insieme al suo staff tecnico, giocando a curling da tavolo e studiando i prossimi avversari. Tra questi, anche l' Olympique Lione , che farà visita alla formazione turca giovedì 23 gennaio, in occasione della settima giornata della fase campionato di Europa League .

Mourinho vince anche al curling da tavolo. Poi studia il Lione in vista dell'Europa League

Tra piacere e dovere, José Mourinho prepara i prossimi impegni del Fenerbahce insieme ai suoi collaboratori. Una volta terminato l'allenamento odierno, lo Special One si è divertito a giocare a curling da tavolo nella sala relax messa a disposizione dal club turco: il gioco consiste nel lanciare con la mano una sorta di dischetto, con l'obiettivo di avvicinarsi il più possibile alla fine della piattaforma, senza far cadere l'attrezzo. E anche in questo, il manager portoghese si è dimostrato un autentico fenomeno, stupendo i presenti. Poi, però, è arrivato il momento di studiare gli avversari che si presenteranno in casa del Fenerbahce giovedì 23 gennaio, in Europa League:"Home Work Lyon", ha scritto Mourinho nelle sue Instagram Stories, mentre assisteva con attenzione alla partita di Coppa di Francia tra Bourgoin Jallieu e Lione, con un occhio particolare all'Olympique, eliminato a sorpresa ai calci di rigore.