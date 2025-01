Coppa di Francia: il Psg evita una figuraccia nel finale, clamorosa eliminazione per il Lione

ROMA - Non sono mancate le sorprese nei match dei sedicesimi di Coppa di Francia in programma oggi (15 gennaio) e persino il Paris Saint-Germain , nel giorno della cessione in prestito di Kolo Muani alla Juve e della definizione dell'acquisto di Kvaratskhelia dal Napoli , ha rischiato grosso a Clermont-Ferrand contro l'Espaly, squadra di quinta divisione (N3) battuta solamente nel finale dalla capolista della Ligue 1. Sorpresi in avvio dalla rete di Gjeci (3'), i parigini hanno ribaltato la situazione con Zaire-Emery (37') e Doue (67') ma sono stati poi ripresi da Fournel (72'). A salvare la squadra di Luis Enrique da una clamorosa figuraccia ci hanno infine pensato Barcola (88') e Goncalo Ramos su rigore (92'), con il 4-2 finale valso al Psg la qualificazione agli ottavi di finale.

Clamorosa eliminazione per il Lione, Strasburgo ok a fatica

Così bene non è andata invece al Lione di Sage che sempre in trasferta ha affrontato a sua volta una squadra di quinta divisione, il Bourgoin Jallieu, da cui è stato però eliminato ai rigori (dopo il 2-2 dei tempi regolamentari in cui non sono bastati i gol dell'ex romanista Matic e di Mikautadze). Dagli undici metri l'ha spuntata invece lo Strasburgo, incapace prima (nonostante la doppietta del 17enne Rayane Messi) di andare al di là del 2-2 in trasferta contro il Thaun (quinta divisione).

Imprese per Cannes e Stade Briochin, avanti l'Angers

Una piccola impresa poi l'ha compiuta il Cannes, squadra di quarta divisione (N2) che come Roma ed Everton è di proprietà dei Friedkin e ha passato il turno battendo 2-1 il Lorient (capolista in Ligue 2). Sogno sfumato di poco invece per il Quevilly Rouen, formazione di terza serie (National) che sul proprio campo ha dato del filo da torcere a una squadra di Ligue 1 come l'Angers (2-3). Pronostico ribaltato invece dallo Stade Briochin (N2), che in casa ha pareggiato contro l'Annecy (Ligue 2) spuntandola poi ai rigori.

Vincono Brest e Tolosa, Rennes eliminato

Sfida tra pari categoria invece quella vinta 2-1 in casa dal Brest contro il Nantes, piegato dalle reti segnate nel primo tempo da Sima e Chardonnet (inutile poi per gli ospiti quella trovata da Guirassy nel finale). Successo di misura poi per il Tolosa, che in casa ha sconfitto per 2-1 il Laval (Ligue 2), mentre il Rennes ha perso 1-0 in trasferta ed è stato eliminato dal Troyes (Ligue 2).