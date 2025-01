Dall'Inghilterra, Salah verso l'Arabia Saudita: pronta offerta da capogiro 

Momo Salah è all'ultima stagione in maglia Liverpool, almeno per quanto fatto intendere da lui stesso finora. Nonostante la prossima destinazione dell'ex Roma appaia ancora incerta, dall'Inghilterra sono sicuri di una maxi offerta di un club arabo per ingaggiarlo a parametro zero a partire dal mese di giugno. Secondo il Sun, infatti, l'Al-Hilal si sarebbe fatto avanti con un'offerta contrattuale da 80 milioni di euro in totale per giocare insieme a Neymar e l'ex Lazio Milinkovic-Savic.