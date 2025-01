Arbitri, ancora bufera in Turchia: per il Galatasaray spunta un... "tifoso"

Continua senza sosta la polemica in Turchia legata al mondo arbitrale. E le designazioni per il prossimo turno di campionato non fanno nulla per placarla. Se per la sfida del Fenerbahce di Mourinho contro l'Adana è stato chiamato il signor Halil Umut Meler, per quella del Galatasaray è stato designato Cihan Aydin. Un nome che ha fatto infuriare i tifosi del Fenerbahce visto che nel 2022 Aydin si era collegato da remoto alle riunioni federali tramite l'account di posta di sua figlia. Strano? Forse, ma il punto della vicenda non è questo. È che il nome del profilo era "Galatasaray is top", chiaro segnale di un evidente tifo per la squadra che in questo momento è in testa al campionato. Un atto, l'ennesimo, che sa di provocazione (sono mesi che Mourinho e il Fenerbahce denunciano questa situazione) o quantomeno di scarsa attenzione nei confronti di un clima che si fa sempre più incandescente. Anche perché in passato il Fenerbahce si era lamentato, e non poco, della direzione di gara dello stesso Cihan Aydin al termine della sfida contro l'Antalyaspor.