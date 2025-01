Allegri pronto a essere ricoperto d'oro dall'Arabia: quali squadre lo cercano

Sarebbe più vicino il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri , che però potrebbe ripartire da dove meno ci si aspettava. Né Premier League, né Liga, tantomeno Serie A per il tecnico livornese, che sarebbe tentato dalle offerte sempre più concrete in arrivo dall' Arabia Saudita .

Tra Kessie e... Nedved

È l'Al Ahly la squadra della Saudi Pro League ad essersi fatta avanti per l'ex allenatore di Milan e Juventus, offrendogli la panchina per la stagione 2025/2026, dunque a partire dal prossimo giugno. La squadra è attualmente quinta in campionato e ha in rosa alcuni ex protagonisti del nostro campionato: da Kessie a Mahrez, passando per Demiral e l'ex romanista Ibanez. Sullo sfondo, l'interesse anche dell'Al-Shabab del nuovo direttore sportivo Pavel Nedved...