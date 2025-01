Insediamento Trump, anche il calcio presente: ecco chi ci sarà

Infantino alla cerimonia d'insediamento di Trump: nei giorni scorsi l'incontro

Nei giorni scorsi, a Mar a Lago, in Florida, aveva avuto luogo l'incontro proprio tra Infantino e Trump. Nel corso del suo secondo mandato, il neo-presidente vedrà il Mondiale per club in programma nell'estate del 2025, oltre al Mondiale del 2026: "Due tornei globali in cui gli USA svolgeranno un ruolo chiave nell'ospitarli. Grazie signor presidente per il suo tempo e per il sostegno alla Fifa nei prossimi mesi. L'America accoglie il calcio e unisce il mondo" ha dichiarato Infantino.