Mourinho, il toccante messaggio per le vittime dell'incendio in Turchia

ROMA - Anche il calcio è in lutto in Turchia per la morte di decine di persone, sorprese dalle fiamme nel sonno mentre erano in vacanza in un resort sciistico. Sono almeno 66 le vittime (e oltre 50 i feriti) dell'incendio che è scoppiato all'interno del Grand Kartal Hotel, un albergo nella stazione sciistica Kartalkaya sulle montagne della provincia di Bolu (nell'Anatolia centrale, a circa 150 chilometri a nord ovest di Ankara).