Il Newcastle di Tonali in finale di Carabao Cup: eliminato l'Arsenal

Il Newcastle è in finale di Carabao Cup : eliminato l'Arsenal con il finale di 2-0 al St James's Park . Affronterà la vincente di Liverpool-Totthenam , in programma domani, 6 febbraio, alle 21.

Carabao Cup, Murphy e Gordon: il Newcastle avanza, fuori l'Arsenal

La partita è iniziata con un gol annullato a Isak dal Var, ma sono stati i padroni di casa a fare la partita e a portarsi in vantaggio al 19' con Murphy. La reazione degli uomini di Arteta non ha sortito gli effetti sperati e nella ripresa, al 52', è stato Gordon ad assestare il colpo del ko. Festa grande per Tonali (titolarissimo) e compagni, che avranno la possibilità di andare a giocarsi il titolo.