Coppa di Francia, avanti Angers, Guingamp e Cannes. Impresa dello Stade Briochin

Il mercoledì di Coppa di Francia ha regalato tanti gol con quattro gare valide per gli ottavi di finale. Tris dell'Angers in casa dello Strasburgo: doppietta in un quarto d'ora di Lepaul, momentaneo pari di Lemerechal e colpo del ko di El Melali. Le reti di Sidibé e Ahile hanno deciso Tolosa-Guingamp: 0-2.