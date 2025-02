Coppa del Re, Real Madrid in semifinale ma che fatica! Leganes eliminato

ll Real Madrid ha conquistato l'accesso in semifinale di Coppa del Re vincendo 3-2 in casa del Leganes : decisivo un gol di Gonzalo Garcia al 93'. I Blancos di Ancelotti hanno dovuto sudare le proverbiali sette camicie per eliminare gli odierni dirimpettai, nonostante avessero iniziato molto bene la partita portandosi avanti di due gol.

Doppietta di Cruz dopo i gol di Modric ed Endrick

Modric ha firmato il vantaggio del Real Madrid al 18' e quando Endrick ha raddoppiato al 25' tutto lasciava immaginare a una serata in controllo per le Merengues. Il Leganes, però, non ha staccato la spina: ha prima accorciato le distanze su calcio di rigore al 39' con Cruz, che ha poi pareggiato al 52' firmando la doppietta personale. Al termine di un secondo tempo equilibrato è arrivato il colpo risolutivo di Gonzalo Garcia, che ha evitato i tempi supplementari e permesso al Real di staccare il pass per il prossimo turno.