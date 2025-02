Mourinho, il bellissimo gesto per un tifoso del Fenerbahce: ferma il bus e...

A poche ore dalla sfida con l'Alanyaspor, non è passato inosservato il bellissimo gesto di José Mourinho per un tifoso del Fenerbahce, che ha iniziato ad inseguire il pullman della squadra di Istanbul, partita in mattinata per affrontare la trasferta odierna. Lo Special One, a quel punto, ha chiesto di fermare il bus e di far salire il giovane, per premiare il suo attaccamento alla maglia e la voglia di scattare qualche foto con i suoi beniamini.