"Il Psg nel campionato Usa finirebbe secondo": la frase che sta facendo discutere i social

Federico Redondo , figlio dell'ex Real Madrid e Milan Fernando, ha dichiarato che l' Inter Miam i finirebbe in una posizione che varrebbe la qualificazione in Europa League in Premier League e che il PSG finirebbe secondo nella MLS , sotto appunto all' Inter Miami . Un'affermazione sorprendente del centrocampista argentino, chiamato a rispondere sui social a delle domande veloci sui possibili posizionamenti di squadra in campionato esteri.

Redondo jr: "E l'Inter Miami in Premier..."

Il classe 2003 a anche detto che l'Arsenal terminerebbe secondo in Bundesliga, il Real Madrid primo in Premier, il Bayern Monaco secondo in Spagna e il Manchester United primo in Serie A. Cresciuto nell'Argentino Juniors, Federico Redondo si è trasferito nella stessa squadra di Lionel Messi nel febbraio del 2024 per poco meno di otto milioni di euro. In America ha collezionato finora venticinque presenze e due gol, ma anche un trofeo, il Supporter's Shield.