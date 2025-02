"Vietato l'alcol ai Mondiali 2034": l'annuncio shock dall'Arabia Saudita sconvolge i tifosi

RIYAD (ARABIA SAUDITA) - "Non sarà consentito il consumo di bevande alcoliche durante la Coppa del Mondo nel 2034 in Arabia Saudita". Lo ha annunciato il principe Khalid bin Bandar Al Saud , ambasciatore saudita nel Regno Unito ai microfoni dell'emittente radiofonica LBC in vista della 25esima edizione della Coppa del Mondo che disputerà in Arabia tra 9 anni. "Al momento non è consentito l'uso di alcolici negli hotel, nei ristoranti e negli stadi", ha sottolineato Al Saud . "Ci si può divertire molto anche senza alcol: non è necessario al 100% e se vuoi bere dopo essere andato via, sei il benvenuto, ma al momento non è previsto".

Mondiali 2034, Al Saud: "Non cambieremo la nostra cultura"

"Con il divieto il nostro approccio è tutto tranne che accogliente? Ognuno ha la propria cultura", sottolinea l'ambasciatore saudita in Gran Bretagna. "Siamo felici di accogliere le persone entro i confini della nostra cultura ma non vogliamo cambiarla per qualcun altro. Davvero? Non puoi vivere senza un drink?", aggiunge scherzosamente Al Saud. Lo scorso 11 dicembre il Congresso della Fifa ha annunciato l'Arabia Saudita come paese ospitante della Coppa del Mondo 2034, sollevando una serie di preoccupazioni in materia di diritti umani. Prima tra tutte, la presenza di tifosi gay negli stadi: "Daremo il benvenuto a tutti in Arabia Saudita. Non è un evento saudita, è un evento mondiale e daremo il benvenuto a chiunque voglia venire". Di recente, Al Saud ha reso noti altri dettagli sulla competizione, in particolare sul calendario ponendo l'accento sul fatto che la Coppa del Mondo 2034 si svolgerà in autunno o in inverno e non in estate, stagione durante la quale le temperature superano ampiamente i 50 gradi.